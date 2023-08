Ogłosili przetarg na usunięcie niebezpiecznych odpadów. Zapłacą majątek

Firma, która okaże się zwycięzcą w przetargu ogłoszonym przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, będzie miała na swoim barku zadanie usunięcia wszystkich zgromadzonych odpadów do końca 2025 roku. Ze względu na ogromną ilość tych odpadów, szacowaną na około 6 tysięcy ton, a także z uwagi na ograniczenia dotyczące ich przyjmowania do utylizacji, cały proces będzie musiał być przeprowadzony etapowo. Pierwszy z tych etapów ma rozpocząć się jeszcze w bieżącym roku - informuje portalsamorządowy.pl.

Ogromny koszt usunięcia nielegalnych odpadów

Zgodnie z harmonogramem, do końca 2023 roku wykonawca będzie musiał usunąć z hali magazynowej, przetransportować i poddać procesowi unieszkodliwienia co najmniej 200 ton odpadów.

PiS zapewnia, że walczy z mafiami śmieciowymi

Jak dodała, m.in. powstały wydziały przestępczości w inspektoracie ochrony środowiska, wprowadzono system SENT, który jest analogiczny do systemu obrotu paliwa. Kary więzienia - do 12 lat za import niebezpiecznych odpadów do Polski i do 10 mln za nieprawidłowości w obrocie odpadami.