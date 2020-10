Ognisko koronawirusa na wrocławskiej uczelni. Podwaja liczbę zakażonych w mieście

We Wrocławiu pojawiło się największe ognisko koronawirusa od początku epidemii. Zakażonych ma być blisko pół tysiąca słuchaczy Akademii Wojsk Lądowych - informuje GazetaWrocławska.pl.

Jak dodano, zakażenia z tej uczelni nie są wliczane do liczby przypadków koronawirusa we Wrocławiu, bo wojsko nie musi zgłaszać ich tutejszemu sanepidowi. Uczelnia należy do wojska i raporty o zakażeniach składa w instytucjach wojskowych, a nie cywilnych.