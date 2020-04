Ograniczenia w przemieszczaniu się. Istnieje furtka, by odwołać się od kary sanepidu

A sanepid nakłada kary za naruszenie obostrzeń właśnie na drodze decyzji administracyjnej. Jak wyjaśnia Magdziak, "terminy do zapłaty ruszą dopiero po zakończeniu stanu epidemii".

Dodaje, że odwołać się w tym czasie można do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, czyli drugiej instancji w stosunku do sanepidu. - Odwołanie takie będzie podlegało rozpoznaniu. Wynika to z art. 15zzr ust. 5 specustawy COVID-19, zgodnie z którym czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia w okresie wstrzymania rozpoczęcia biegu terminów są skuteczne - tłumaczy rozmówca "GW" i dodaje, że najlepiej złożyć także wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji.