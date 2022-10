Oni kryzysu się nie boją. Już dawno nie mają kopciuchów. Teraz chcą małego atomu

PODAJ DALEJ 1 godz. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Problem z węglem PIS wywołuje sztucznie a mieszanie samorządów do tematu węgla to wyłącznie polityczna hucpa. Węgiel już jest w każdej gminie, tylko że PIS chce dopłacać wyłącznie swoim samorządom, żeby pokazać, że PIS jest super a inni to przeszkadzacze i szkodnicy. Otóż węgiel w gminach na składach już jest po około 3000 zł. Prezydent Otwocka przecież też sprzedaje po 3000 zł (słabszy węgiel niż na składach i jeszcze do tego dopłaca bo chce 500.000 dotacji). Czemu PIS nie dopłaca do węgla na składach - bo musi kreować siebie jako bohatera. Samorządy wcale nic nie muszą robić, to wyłącznie zagrywka polityczna a nie dbanie o ludzi i gospodarkę.