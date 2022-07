Ważny krok zrobiony. KGHM będzie miał własne reaktory jądrowe

Zjednoczony 1 godz. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Oni tylko gadają co będzie, wiedząc że za 1,5 roku ich nie będzie i myślą, że nikt ich nie rozliczy z gadu gadu. Bo nic z tej gadki nie wynika. Ale my rozliczymy. Powstała Koalicja ,,Zjednoczeni Ponad Podzialami". Składa się z 30 organizacji. Liderem został Wojtek Kornowski. Czas już rozliczyć partie pookrągłostołowe. Mamy ich już dość. Cały czas w Sejmie są te same osoby.. Robią co chcą. Niby się kłócą, ale po cichu wspierają. Trzeba ich rozliczyć i pogonić. Pozdrawiamy Polskich patriotów.