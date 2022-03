ONZ przyjęło ważną rezolucję w sprawie rowerów. Inspirował ją Polak

Adam 1 godz. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Szczególnie zima 30km do pracy to czysta przyjemność. To samo w deszczu albo w upale 35C, + smród potu 8-10h w pracy bezcenny. Kiedyś jeździłem kilka km do pracy i z doświadczenia wiem ze prysznic jest niezbędny. Dla 100 pracowników 2 prysznice to za mało.