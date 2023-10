OpenAI ma dość niedoborów chipów na rynku. Rozważa stworzenie własnych

Trzy scenariusze na stole

Ogromne koszty AI

Prowadzenie ChatuGPT i jego rozwój jest jednak bardzo kosztowny. Z analizy Stacy Rasgon, analityczki firmy Bernstein, wynika, że każde pytanie użytkowników skierowane do AI kosztuje firmę 4 centy. A gdyby skala zapytań wysłanych do AI wzrosłaby do jednej dziesiątej skali zapytań wpisywanych przez internautów do wyszukiwarki Google'a, to wymagałoby to od firmy dziesiątek miliardów dolarów rocznie, by utrzymać działanie ChatuGPT.