Opozycja oskarża rząd o zwolnienia w PKP Cargo. Prezes wskazał na decyzje poprzedniego premiera

PKP Cargo zwalnia. Opozycja oskarża rząd

PKP Cargo o przyczynach. W tle decyzje rządu Morawieckiego

Kierownictwo PKP Cargo w licznych publikacjach medialnych tłumaczy, że decyzja o zwolnieniach jest podyktowana trudną sytuacją finansową spółki. Marcin Wojewódka, p.o. prezesa PKP Cargo wyjaśnił to w rozmowie z money.pl . - Dzisiaj jesteśmy trochę za duzi, żeby umrzeć, a jednocześnie za mali, żeby dobrze żyć , więc musimy zadziałać sanacyjne. Oczywiście my na dzisiaj mamy płynność finansową, ale nie ukrywajmy, ona może być w każdej chwili zagrożona. Dlatego robimy tak zwaną ucieczkę do przodu - stwierdził.

Przyczyny trudnej sytuacji spółki

PKP Cargo utraciła klientów przez decyzje Morawieckiego?

Prezes PKP Cargo zwrócił uwagę na poważne konsekwencje biznesowe decyzji węglowej. - Prezesi nie zastanawiali się. Był okólnik do klientów, w którym było napisane, że my teraz mamy wykonywać decyzję węglową, więc przykładowo wasze potrzeby z kontraktu zawartego na 600 tys. ton pracy przewozowej - a to jest dosyć dużo, bo my dziennie przewozimy 300 tys. ton, czyli to są dwie dniówki - są na drugim albo trzecim planie. To przykład umowy, której w ogóle nie wykonaliśmy. Klient poszedł do konkurencji i straciliśmy go chyba na zawsze. Do następnego przetargu nawet nie zostaliśmy zaproszeni. Klient był wściekły na nas i straciliśmy zlecenie na około 3 miliony ton."