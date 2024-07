Jest decyzja. Będą zwolnienia grupowe w PKP Cargo. Wiadomo, ile osób straci pracę

Zwolnienia grupowe w PKP Cargo

"Szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w Zakładach i Centrali Spółki wyniesie ok. 249 mln zł, a przewidywane oszczędności w skali roku w zakresie kosztów osobowych wynikające z przeprowadzenia zwolnień grupowych wyniosą ok. 423,4 mln zł. W sytuacji uzyskania pozytywnej decyzji Sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego koszty zwolnień grupowych Spółka będzie miała możliwość sfinansować z środków z FGŚP" - napisano.

Państwowa spółka w tarapatach

Zarząd PKP Cargo przekonuje, że spółka znalazła się w tak fatalnej sytuacji ze względu na tzw. decyzję węglową rządu Zjednoczonej Prawicy . Przewoźnik został w 2022 r. oddelegowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych pod przywództwem Jacka Sasina do wożenia węgla, gdy Polska odeszła od surowca z Rosji i zaczęto go importować m.in. z Ameryki Południowej.

"W imieniu działających w PKP Cargo Organizacji Związkowych oraz Zarządu PKP Cargo, dbając o interes spółki i jej pracowników, wnosimy o pilne doprowadzenie do wypłaty rekompensaty z tytułu kosztów poniesionych w wyniku wykonania przez PKP Cargo transportu węgla w ilości 4,5 mln ton i rozwiezienia go do rozmieszczonych na terenie całego kraju lokalizacji w terminie do 31 grudnia 2022 r. w związku z decyzjami Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. i 6 października 2022 r. tzw. Decyzja Węglowa" - napisano w apelu do premiera Donalda Tuska.