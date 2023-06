Orlen ma wielkie plany. Chodzi o dodatkowe 2 mld złotych zysku

Jak podał Orlen , decyzja o rozbudowie kompleksu Olefin to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na produkty petrochemiczne, stanowiące bazę do wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, jak części samochodowe czy sprzęt AGD.

Gigant stawia na inwestycje

"Według aktualnych szacunków koszt budowy kompleksu Olefiny III wyniesie ok. 25 mld zł, a zakończenie planowane jest na pierwszą połowę 2027 roku. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu EBITDA Grupy Orlen o ponad 1 mld zł" - napisano.

- Światowe trendy wskazują, że popyt na wysokomarżowe produkty petrochemiczne będzie dynamicznie rósł. Do 2050 roku wartość rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych ma potencjał do tego, żeby się podwoić. Jednocześnie w perspektywie 10 lat przerób ropy naftowej na tradycyjne paliwa będzie sukcesywnie malał - powiedział cytowany w komunikacie prasowym, prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek.

Realizacja inwestycji pozwoli także wykorzystać synergie z połączenia Orlenu i Grupy Lotos. Zakład w Gdańsku będzie dostawcą znacznego wolumenu nafty do produkcji olefin. Z kolei olefiny będą jednym z surowców niezbędnych do wytwarzania polietylenu LDPE, z którego powstają m.in. folie, worki, kanistry oraz opakowania do żywności. Orlen w ubiegłym roku przejął części biznesu związaną z produkcją i sprzedażą polietylenu LDPE, należącą do spółki Basell Orlen Polyolefins, w której jest udziałowcem.