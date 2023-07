Ostatni krok do przyjęcia świadczenia wspierającego. Sejm rozpatrzył poprawki Senatu

Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do ustawy o świadczeniu wspierającym. Dotyczyły one m.in. obniżenia punktacji przy ustalaniu prawa do świadczenia. To oznacza, że prace w parlamencie nad ustawą się zakończyły i trafi ona teraz do prezydenta, który będzie mieć 21 dni na podjęcie decyzji w tej sprawie.