Ostatnia kopalnia zostanie zamknięta w 2049 roku? Kaczyński: to wielki znak zapytania

Przedstawiciele resortu podkreślają, że "proces uruchomienia dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych jest konsekwencją zarówno podpisania Umowy społecznej w maju 2021 r. , jak i złożenia do Komisji Europejskiej wniosku prenotyfikacyjnego, w którym został opisany nowy system wsparcia dla spółek górnictwa węgla kamiennego". W najbliższym czasie ma rozpocząć się proces formalnej notyfikacji proponowanych przez Polskę rozwiązań pomocowych. W 2022 roku do PGG ma trafić łącznie ponad 5 mld zł dopłat, a ogółem do końca 2031 r. - ponad 20,7 mld zł . Tauron Wydobycie ma dostać w tym roku 911,3 mln zł dopłat, a łącznie w ciągu 10 lat — ponad 6,5 mld zł. Natomiast Węglokoks Kraj ma dostać łącznie 1,6 mld zł dopłat, z czego 176,7 mln z w tym roku. Źródło monet.pl