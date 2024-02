Ostrzeżenie dla pasażerów. Paraliż na największych lotniskach

Będzie to kolejna tego typu akcja w tym roku. Protest ma trwać przez całą dobę i obejmować siedem największych lotnisk w Niemczech. Informacje te przekazał w niedzielę związek zawodowy Verdi, który stoi za organizacją strajku.

Strajk na największych lotniskach w Niemczech

Strajkujący pracownicy naziemni Lufthansy zaplanowali swoją akcję na siedmiu największych lotniskach w Niemczech. W związku z tym ruch pasażerski na lotniskach we Frankfurcie nad Menem, Monachium, Hamburgu, Berlinie, Düsseldorfie, Kolonii-Bonn i Stuttgarcie może ulec znacznym zakłóceniom.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez związek zawodowy Verdi, strajk rozpocznie się we wtorek o godzinie 4 rano, a zakończy się w środę o godzinie 7.10. Ostatni strajk na niemieckich lotniskach miał miejsce 7 lutego .

Spór o podwyżki

Głównym powodem protestu jest kwestia wynagrodzeń pracowników, którzy nie są zadowoleni z obecnej sytuacji. Związkowcy z Verdi uważają, że pracownicy naziemni nie musieliby strajkować, gdyby otrzymali takie same podwyżki, jak inne grupy pracowników. Niemniej jednak mediator Verdi Marvin Reschinsky przyznał, że "przy stole negocjacyjnym nie było woli, by to zrobić".