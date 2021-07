Oszustwo "na analityka" lub bota. Rzecznik ostrzega przed obietnicami szybkiego zysku

W tym momencie może również chcieć uzyskać dostęp do danych, umożliwiających logowanie do banku lub dane karty kredytowej, celem pomocy w zasileniu rachunku inwestorskiego. Biuro Rzecznika ostrzega, że w ten sposób oszuści mają możliwość zlecenia przelewów, a nawet zaciągnięcia kredytów w imieniu klienta banku.

Dodatkowo na tym etapie przedstawiciele platform intensyfikują działania i kontakty z klientem. Wszystko po to, by wywrzeć na nich presję, wystraszyć wizją straty wpłaconych środków i koniecznością dalszego inwestowania. Trwa to do chwili, gdy klient ulega.