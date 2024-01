Oto ile nauczyciele zarobią po podwyżkach. MEN podaje kwotę

Andrzej 21 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Dzień Dobry, w mojej najbliższej rodzinnie jest spore grono nauczycieli, za którymi zawsze stałem murem uważając że zarabiają zbyt mało. Dzisiaj narzekanie nauczycieli jest dla mnie strasznie rozczarowywujace, że obiecana 30% podwyżka nie jest zrealizowana. Proszę przestańmy rozmawiać o wynagrodzeniu zasadniczym tylko rozmawiajmy o miesięcznym wynagrodzeniu, na które składa się mnóstwo składników czyli dodatek stażowy, dodatek wiejski czy też dodatek dla wychowawcy. Proponuję niech nauczyciele spojrzą na swoje miesięczne wynagrodzenie wpływające na konto dodadzą 30% i tutaj powinien nastąpić koniec. Proszę przestańmy udawać, że na konta nauczycieli wpływają wynagrodzenia wyliczone tylko z płacy zasadniczej bez dodatku stażowego czy też wiejskiego. Drodzy pedagodzy to również jest wynagrodzenie. Dołożenie 30% do płacy zasadniczej i następnie policzenie od tego dodatku stażowego da wtedy każdemu z was podwyżkę wyższą niż 30% więc narzekanie na tym etapie i udawanie, że na płace miesięczna składa się tylko płaca zasadniczą jest dla mnie brakiem umiaru i nieuczciwe w stosunku do reszty społeczeństwa.