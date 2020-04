Oto prawda o polskich firmach: zwolnienia i mniejsze pensje. A i tak większość może nie przetrwać koronakryzysu

Niemal co piąte przedsiębiorstwo w Polsce nie posiada rezerw finansowych, a 30 proc. posiada zapasy finansowe tylko na miesiąc lub dwa. To wyniki najnowszych badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego przeprowadzonych w pierwszych dniach kwietnia 2020 r. Przeszło jedna czwarta firm (26 proc.) przewiduje, że posiada zapasy finansowe pozwalające przetrwać okres powyżej trzech miesięcy. Przede wszystkim dotyczy to firm średnich (33 proc.). 22 proc. badanych przedsiębiorstw ma środki finansowe na maksymalnie kwartał, są to głównie reprezentanci sektora handlowego.

Wniosek? Polskie przedsiębiorstwa nie są przygotowane na koronakryzys. Szczęście w nieszczęściu, że dotyczy to głównie mikrofirm. To głównie one nie mają żadnej poduszki bezpieczeństwa.

Jednocześnie tylko 4 proc. przebadanych firm spodziewa się, że kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa uda się zażegnać w zaledwie kilka tygodni. Z badania przeprowadzonego przez PIE wynika, że 39 proc. przebadanych przedsiębiorstw spodziewa się, że kryzys potrwa do wakacji. To można powiedzieć, że optymiści. Aż 32 proc. respondentów uważa, że stan ten utrzyma się aż do końca roku.

Ograniczenia w poruszaniu się, ograniczony handel czy usługi – a co za tym idzie, ogromne wyciszenie gospodarki – trwają od trzech tygodni, ale to wystarczyło, by na koniec marca 2020 r. już ponad połowa przebadanych przedsiębiorstw odnotowała spadek przychodów w stosunku do poprzedniego miesiąca. Najtrudniej jest przedsiębiorcom w branży usługowej, w mniejszym stopniu ucierpiała produkcja.

- W najgorszej sytuacji znalazły się mikrofirmy, pośród których aż 7 na 10 podmiotów wykazało spadek dochodów. Ponadto 62 proc. firm deklaruje zmniejszenie popytu na ich usługi lub produkty. Tutaj podobnie największe spadki nastąpiły w sektorze usługowym i wśród relatywnie mniejszych podmiotów - tłumaczy Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Wyniki badań PIE pokazują, że obecny kryzys gospodarczy polega na ograniczeniu popytu, jak i podaży. - Ważny będzie okres przejściowy, w którym będą stopniowo zdejmowane ograniczenia w kontaktach międzyludzkich, by zrestartować gospodarkę - dodaje Piotr Arak.

Strategie przetrwania

Aby przetrwać tę niełatwą sytuację, firmy decydują się na dwie strategie: oprócz obniżki wynagrodzeń dla swoich pracowników (46 proc. respondentów) nieuniknione będą także zwolnienia (28 proc. przedsiębiorstw), w większości sięgające do nawet połowy obecnego zatrudnienia. I takie drastyczne plany ratunkowe to nie wyjątek. Zgłosiło je aż 72 proc. firm, przeważnie duże i średnie. Pozytywna informacja? 36 proc. pracodawców planuje utrzymać dotychczasowe stawki płac.

PIE spytał też, komu pensja spadnie. Głównie będzie to dotyczyło szeregowych pracowników. Mało która firma zamierza działać jak LPP i Marek Piechocki,, którzy obniżyli swoje pensje do symbolicznej złotówki. Z badania wynika, że zaledwie 4 proc. pytanych przedsiębiorców zamierza zredukować wynagrodzenia wyłącznie dla kadry zarządzającej i managerskiej.

Warto dodać, że ponad połowa (56 proc.) ankietowanych przedsiębiorstw planuje skorzystać z dofinansowania utrzymania pracowników w zatrudnieniu, przewidzianego w ramach "tarczy antykryzysowej". Najbardziej zainteresowane tym rozwiązaniem są duże firmy (90 proc. wskazań), a także sektor handlowy (63 proc.) – dodaje Piotr Arak.

