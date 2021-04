Otwarcie żłobków i przedszkoli. Branża czekała na ten dzień

Mniej dzieci, więcej kosztów i problemy ze wsparciem z tarczy antykryzysowej. Prywatne przedszkola i żłobki, które doczekały luzowania obostrzeń, mogą mówić o szczęściu. Teraz szykują się do ponownego otwarcia, które rząd zapowiedział na 19 kwietnia .

Maja Kozłowska, właścicielka jednej z nich, wskazuje w rozmowie z nami, że problem nie ominął także jej biznesu. Nawet w okresie, gdy placówki dla najmłodszych mogły działać normalnie, musiała zachęcać rodziców, by wybrali jej sieć. Obniżała czesne, a nawet zapewniała dzieciom darmowy okres próbny.

- Wcześniej było to nie do pomyślenia. Branża kwitła, a usługi opieki nad dziećmi cieszyły się dużym wzięciem. Widać to na przykładzie pracowników, którzy jeszcze niedawno negocjowali znacznie wyższe stawki. Obecnie, gdy branża zaliczyła tąpnięcie, wielu dawnych opiekunów zadowoli się nawet pracą na kuchni - mówi dalej.