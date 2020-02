OZE. Energia ze słońca rozkręca się w Polsce, jesteśmy w unijnej czołówce

To wzrost o ponad 157 proc. w porównaniu z 2019, a kolejne inwestycje dopiero przed nami. Szacuje się, że w wyniku aukcji OZE przeprowadzonych w grudniu może powstać następne 900 MW mocy solarnych. Eksperci BOŚ wskazują w raporcie, że koszty inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej z fotowoltaiki z roku na rok są niższe, sprawiając, że tego typu instalacje stają się bardziej rentowne.

Według danych Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) w latach 2010–2018 średni koszt 1 kilowatogodziny energii słonecznej spadł z poziomu 0,37 dolarów do 0,09 dolarów - czytamy w dzienniku. To oznacza, że koszt wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji prądu zmniejszył się w ciągu niecałej dekady o ponad 76 proc.