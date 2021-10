Ożywienie gospodarcze okazało się zbyt szybkie. "Ograniczenia mogą trwać latami"

Inflacja - co będzie podbijać ceny?

Przemysł ma problem

Specjalną część raportu ekonomiści poświęcili na omówienie problemów wynikających z ograniczeń w dostawach ważnych materiałów produkcyjnych i półproduktów. Przez to firmy produkują mniej niż konsumenci mogliby kupić, a to skutkuje wzrostem cen.

Dostawy z Chin. Za mało i za drogo

"Ceny frachtu morskiego z Chin są obecnie co najmniej 4-5 razy wyższe niż pod koniec 2019, a czarter kontenerowców jest około 6 razy droższy. Znacząco spadła punktualność kontenerowców, co utrudnia planowanie logistyki. Przepustowość światowych portów jest za mała by zaspokoić popyt, co nawet bez dodatkowych ograniczeń (np. związanych w kwarantanną pracowników) generowałoby opóźnienia" - wskazują ekonomiści PKO BP.