Pacjent ośrodka rehabilitacyjnego pokazuje zdjęcie. Płyn do szyb zamiast płynu do dezynfekcji

- W tym momencie jest ok. 50 osób. Prawie wszyscy są emerytami. Średnia wieku to 60 lat. Ostatni turnus przyjechał w niedzielę (15 marca – przyp. red.) – pisze nasz rozmówca, który prosi o zachowanie anonimowości.

Oznaczałoby to, że ostatni pacjenci przyjechali już po tym, gdy wydano zalecenia mające ograniczyć rozprzestrzenianie się przez koronawirusa. NFZ poinformował, że uzdrowiska zawieszają działalność od 14 marca. Co ważne, Fundusz podkreślił, że osoby, które uczestniczą w turnusach w sanatoriach, mogą je dokończyć. Odradza się przyjmowania nowych podopiecznych. Sęk w tym, że "Promień" w Mariówce jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, a nie sanatorium.

Z relacji naszego czytelnika dowiadujemy się też, że w całym ośrodku, w którym przebywają osoby starsze, nie ma płynu do dezynfekcji rąk. Z kolei do dezynfekcji powierzchni, np. łóżek, na których leżą pacjenci podczas zabiegu, używa się płynów do mycia okien. Na dowód dostaliśmy zdjęcie z opakowaniem płynu, na którym jest naklejka z napisem "do dezynfekcji".