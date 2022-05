"Paczkomatoza" coraz większym problemem dla polskich miast. Rynek automatów wciąż bez regulacji

Paczkomatowy chaos w przestrzeni miejskiej

Paczkomaty w galeriach i sklepach

Automatów będzie coraz więcej

Pod koniec 2021 roku będąca liderem spółka Brzoski, InPost, miała ponad 20 tys. automatów paczkowych. Zapotrzebowanie jest jednak duże, dlatego firma na pewno nie poprzestanie na tej liczbie. Eksperci prognozują, że tego typu urządzenia w dużych miastach mają stać od siebie w odległości ok. 300–400 m , donosi "Rzeczpospolita". Niezwykłe tempo rozwoju sprawiło, że inne firmy, w tym Poczta Polska, Orlen czy Allegro, zaczęły uruchamiać swoje własne automaty . Według planów do końca 2022 r. na polskich ulicach ma stanąć po 2 tys. urządzeń Poczty Polskiej i Orlenu. Allegro One Box przewiduje postawienie 3 tys.

Czy rynek skrytek pocztowych zostanie uregulowany?

Inny pomysł to opodatkowanie. Niektóre samorządy chcą objąć paczkomaty podatkiem od nieruchomości . W tym sporze chodzi jednak głównie o regulację warunków technicznych niezbędnych do montowania urządzeń pocztowych.

Pod koniec 2021 r. władze Wrocławia i przedstawiciele InPostu podpisali porozumienie, w którym została zawarta umowa. Lokalizacja, jak i wygląd samych paczkomatów mają być bardziej kontrolowane . InPost ma współpracować z Towarzystwem Budownictwa Społecznego we Wrocławiu. Sugestie są takie, że urządzenia mają wtapiać się w tło. Mają być również porośnięte bluszczem. Ponadto nowo stawiane paczkomaty, nie ważne, czy na miejskich gruntach, czy terenach prywatnych, mają być zatwierdzane przez ratusz. Daje to nadzieję, że miasta w końcu zapanują nad rozwijającą się w Polsce "paczkomatozą".

Nie ulega wątpliwości, że automaty paczkowe spełniają społeczne potrzeby, a także pozwalają docierać małym firmom do klientów. Pożądane są szczególnie w dużych miastach, co widać, przechadzając się po nich. Nie zmienia to jednak faktu, że skrytki montowane są w miejscach do tego nieprzystosowanych, nie bacząc na plany zagospodarowania przestrzennego (lub ich brak), korzystając z braku uregulowań. A na ulicach ma ich tylko przybywać. Wybór lokalizacji nowego urządzenia powinna spełniać oczekiwania firmy dostarczającej, ale także odbiorców oraz mieszkańców. Nie może służyć wyłącznie wygodnej konsumpcji.