Padł rekord. Coraz więcej firm przewiduje wzrost cen produktów

Jest drogo? Będzie jeszcze drożej. Przyznają to same firmy, które w ankiecie NBP w zdecydowanej większości prognozują wysoką inflację. Odsetek ten jest o kilkadziesiąt punktów procentowych wyższy niż średnia z ostatnich trzech lat. To efekt problemów z dostawami oraz drożejącym prądem i materiałami.