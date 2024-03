Padł termin. Wiadomo, kiedy do Sejmu trafi wniosek o TS dla szefa NBP

Po zapowiedzi premiera Donalda Tuska o wniosku w sprawie postawienia prof. Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu obóz rządzący przyspieszył w tej sprawie. Wniosek do Sejmu w tej sprawie ma trafić we wtorek – powiedział Bloombergowi Janusz Cichoń.

Procedura w Sejmie może potrwać nawet rok

W money.pl tłumaczyliśmy już, jak wygląda procedura w tej sprawie. Do postawienia przed Trybunałem Stanu szefa Narodowego Banku Polskiego potrzebny jest wniosek do marszałka Sejmu złożony przez grupę 115 posłów. Następnie marszałek wysyła pismo do sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a ta wszczyna postępowanie