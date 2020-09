Pakiet mieszkaniowy. Rząd dopłaci nawet 1500 zł do czynszu

Na wsparcie mogą liczyć najemcy mieszkań w każdej możliwej formie. Mowa tu więc zarówno o lokalach komunalnych, jak i tych wynajmowanych w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego. Do tego oczywiście klasyczny wynajem prywatny lub od firmy.

Jak ubiegać się o dodatek? Trzeba będzie złożyć w gminie do końca 2020 roku specjalny wniosek, którego wzór zostanie jeszcze określony. Warunek to spadek dochodów spowodowany przez pandemię oraz spełnianie warunków do tradycyjnego dodatku mieszkaniowego. Czyli - w dużym skrócie - nie przekroczyć chociażby progu dochodowego na członka rodziny.