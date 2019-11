Pakiet Mobilności wciąż bez porozumienia. Impas od 29 miesięcy

Europoseł Elżbieta Łukacijewska przyznała w rozmowie z serwisem, że cieszy ją przede wszystkim to, że Rada UE opowiedziała się za progospodarczymi rozwiązaniami, z kolei Komisja Europejska wyraziła gotowość do ustąpienia w sprawie najbardziej kontrowersyjnych zapisów.

Największy spór dotyczył kwestii powrotu samochodu do kraju, w którym znajduje się siedziba firmy i długości cooling off, czyli okresu chłodzenia, modelu kabotażu i sposobu, w jaki ma być odbierany tygodniowy odpoczynek.