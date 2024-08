Państwo pomoże gigantowi w opałach? Ministerstwo zabiera głos

Co z pomocą dla PKP Cargo? Ministerstwo odpowiada

Poseł Marek Biernacki (PSL-TD) zapytał resort infrastruktury m.in. o to, czy możliwe jest wystąpienie do Skarbu Państwa, o udzielenie wsparcia w działaniach naprawczych biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie spółki w dziedzinie obronności. Według posła, obecna sytuacja związana z wojną w Ukrainie "skłania bez wątpienia do tego typu rozwiązań".

Zwolnienia grupowe w PKP Cargo

Dzień wcześniej zarząd PKP Cargo zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki. Mają one objąć do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników w różnych grupach zawodowych. Spółka poinformowała wówczas, że szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia wyniesie ok. 249 mln zł, a przewidywane oszczędności w skali roku w zakresie kosztów osobowych wynikające z przeprowadzenia zwolnień grupowych sięgną ok. 423,4 mln zł.