Gigant w tarapatach. Ta umowa może mu pomóc

Jak poinformowała spółka, przewoźnik we wtorek powziął informację, iż w postępowaniu na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla na potrzeby jednostek wytwórczych Tauron Ciepło, PKP Cargo i PKP Cargo Service złożyły oferty, które okazały się najlepszymi. Oferty PKP Cargo na przewóz 465 tys. ton węgla opiewały na nieco ponad 14,5 mln zł.

PKP Cargo liczy na wygraną w przetargu

Zwolnienia w PKP Cargo

25 lipca sąd rejonowy w Warszawie otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo, w którym postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika - PKP Cargo. Dzień wcześniej zarząd PKP Cargo zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki. Mają one objąć do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników w różnych grupach zawodowych.