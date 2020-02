PGG i związkowcy porozumieli się ws. "czternastek". Podwyżki nadal kością niezgody

Szczegóły porozumienia ws. "czernastek" zarząd PGG i związkowcy dopracują w piątek, kiedy to wspólnie zasiądą do stołu negocjacyjnego. W piątek także obie strony mają złożyć swój podpis pod stosownym dokumentem – podaje PAP.

Nadal jednak nie ma porozumienia co do postulowanych przez stronę związkową podwyżek dla górników. Kolejne rozmowy, w których udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, mają się odbyć w przyszłym tygodniu.

Jednak szef górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek już zapowiedział, że związkowcy póki co nie odwołają ogłoszonego w minioną środę harmonogramu protestów. Przewiduje on dwugodzinny strajk ostrzegawczy w kopalniach, referendum strajkowe i manifestację w Warszawie.

Oznacza to, że górnicy z kopalni, które wykonały plan wydobycia, otrzymają "czternastkę" w wysokości 112 proc. W pozostałych przypadkach - od 95 proc. do 97,5 proc.

I chociaż Sasin zapowiada dalszą turę rozmów ws. podwyżek, to jednak nie ma dobrych wiadomości dla górników.

Poinformował też, że zarząd PGG oraz rząd proponują górnikom powrót do rozmów po pierwszym półroczu 2020 roku. Ale tylko w przypadku, gdy spółka zanotuje w tym okresie zysk. Państwowa strona zaproponowała również zmianę sposobu rozliczania wynagrodzeń w spółce.

W wypracowaniu zysku PGG ma pomóc nowa polityka ogłoszona przez Jacka Sasina we wtorek, która zakłada, że spółki państwowe całkowicie zrezygnują z importu węgla z Rosji. Wicepremier ogłosił w czwartek, że zasiądzie do rozmów ze spółkami energetycznymi, aby te uczyniły to samo.