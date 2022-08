PGNiG otrzyma zastrzyk gotówki. Gigantyczny kredyt od BGK

Zarząd giganta we wtorkowym komunikacie przekazał, że 16 sierpnia 2022 r. spółka zawarła umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do kwoty 4,8 mld zł na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy kredytowej.

Państwowa kroplówka

Przy zawieraniu tej umowy PGNiG skorzystało z gwarancji Skarbu Państwa. Było to możliwe za sprawą mechanizmu przewidzianego w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Rządzący otworzyli furtkę dla giganta, by ten mógł skorzystać z gwarancji kredytowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tego samego, który posłużył ostatnio władzy do sfinansowania dodatku węglowego dla Polaków.