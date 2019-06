"Piątka Kaczyńskiego" ma szczęście. Pożyczki rządu będą wyjątkowo tanie

To już jednak dawno i nieprawda. W poniedziałek trzeciego czerwca rentowność polskich papierów dłużnych zeszła nawet poniżej 2,6 proc. To prawie tyle samo, ile inwestorzy płacą za obligacje włoskie i amerykańskie, a niżej o 0,2 pkt. proc. niż wynosi oprocentowanie obligacji Węgier.

To miesiąc ostatnich wyborów parlamentarnych. PiS swoimi planami programów socjalnych zniechęciło wtedy świat do kupowania polskich obligacji. Spadały ratingi. Później okazało się, że pieniądze udało się znaleźć łataniem luk w VAT, podatkiem bankowym i wzrostem gospodarczym i jest z czego te programy finansować. Jednocześnie zmniejszając poziom zadłużenia liczonego do PKB. W ten sposób, patrząc na oprocentowanie polskich papierów dłużnych, można powiedzieć, że zatoczyliśmy koło.

Wojna handlowa na korzyść Polski?

To zasługa szybkiego wzrostu gospodarczego, ale i zrównoważonego budżetu. Po kwietniu deficytu praktycznie nie ma. Do tego międzynarodowe instytucje finansowe wskazują, że choć światowe spowolnienie w nas też uderzy, to wyjątkowo lekko. Wzrost gospodarki się utrzyma i choć nie będzie tak szybki jak w ubiegłym roku, to mamy być najlepsi w Europie i w ścisłej światowej czołówce.