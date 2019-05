Miliard złotych więcej. Państwowe spółki giełdowe dokładają się do "piątki Kaczyńskiego"

Czy spółki zaangażowano we wsparcie rządu w jego wydatkowej aktywności, czy akurat nie potrzebują tyle pieniędzy na inwestycje? Tego nie wiemy. Tak czy inaczej Skarb Państwa dostanie od nich 2,7 mld zł dywidendy. Z racji tego, że wypłata dla pozostałych akcjonariuszy tych spółek obciążona jest 19 proc. podatkiem, dojdzie do tego jeszcze 1,2 mld zł.

Razem z tytułu wypłaty dywidendy od kontrolowanych przez państwo giełdowych spółek, budżet zostanie zasilony kwotą 3,8 mld zł. To o 1,1 mld zł więcej niż rok wcześniej. Z pewnością ułatwi to finansowanie planów wydatkowych.

A te są ambitne. Na trzynastą emeryturę poszło już 8,7 mld zł. Na 500+ na pierwsze dziecko w tym roku rząd przeznaczy około 10 mld zł (rocznie ponad 20 mld zł). PKS w każdej gminie to wydatek rzędu 300 mln zł w tym roku. Zerowy PIT dla młodych: 2-3 mld zł, ale to dopiero od przyszłego roku. Niemniej lista jest dość pokaźna i wymaga zorganizowania finansów.

PZU na czele płatników

Gros z dywidendowych środków wpłaci państwu w tym roku PZU. Będzie to 826 mln zł dywidendy (z 34,2 proc. akcji) i 302 mln zł z podatku. Da to razem 1,1 mld zł wpłaty do kasy państwa. O 100 mln zł więcej rok do roku. Ale też i grupa PZU urosła w tym czasie o Bank Pekao.