Pieniądze dla medyków. FPP apeluje też o dodatki dla salowych i sanitariuszy

- Wzywamy rząd do uwzględnienia w przyznawanych dodatkach do wynagrodzeń wszystkich osób, które spełniają łącznie dwa kryteria: bezpośredniego kontaktu z chorymi na COVID-19 w procesie diagnostyki i leczenia oraz podwyższonego narażenia na zakażenie się w związku z wykonywaniem ww. zadań w ramach bezpośredniego kontaktu - apeluje Federacja Przedsiębiorców Polskich w liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego.