"Pieniądze na seans kłamstwa i nienawiści". Chodzi o 1,3 mld zł dla TVP i PR

- Bez względu na to, kto był prezesem telewizji czy szefem "Wiadomości", zawsze wypowiadałam się w imieniu klubu PiS za tym, żeby media narodowe były w odpowiednio wysokim stopniu finansowane. Tu się przypomina Sąd Salomona - stwierdziła Bubula.

- Ile trzeba mieć tupetu, wiedząc jak wygląda oferta programowa telewizji publicznej, by przekazywać kwotę 1 mld 260 mln zł za pośrednictwem posłów, a nie rządu, tak sobie przekazywać z budżetu. Bo jest taka potrzeba. Dzięki temu, że jest to projekt poselski, nie wymaga on konsultacji - podkreśliła Śledzińska-Katarasińska.