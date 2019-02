W Sejmie dyskusja o abonamencie RTV. Nagle część posłów wyszła

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sejmu zasugerował, by projekt został notyfikowany Komisji Europejskiej .

W związku z wątpliwościami Biura Legislacyjnego Sejmu Michał Kamiński złożył wniosek formalny o "odroczenie procedowania nad tym projektem ustawy do czasu doręczenia posłom jednoznacznej opinii Komitetu Integracji Europejskiej o zgodności tego projektu z prawem Unii Europejskiej". Wniosek nie zyskał poparcia większości obecnych na sali parlamentarzystów.

Prowadząca posiedzenie Elżbieta Kruk, przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu wyjaśniła, że na chwilę obecną nie jest to konieczne, gdyż przedmiotem prac Komisji są rekompensaty, które notyfikacji nie podlegają.

- To jest rekompensata za stracone wpływy, przewidziane w ustawie. Czyli to jest pomoc publiczna przewidziana w prawie. (...). Te wątpliwości, podniesione znienacka, bo nigdy wcześniej BAS wątpliwości do tego typu rozwiązań nie podnosiło - powiedziała Elżbieta Kruk.