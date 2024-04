Pieniądze z KPO dla hoteli i restauracji. Rusza nabór wniosków

- Program, którego nabór dzisiaj ogłaszamy, to wsparcie dla przedsiębiorstw z branży hotelarsko-gastronomiczno-cateringowej, która podczas pandemii Covid-19 została dotknięta różnego rodzaju zakazami i ograniczeniami , przez co niestety wiele firm poniosło wymierne straty finansowe, wiele firm też tego okresu nie przetrwało. Dzięki uruchomieniu środków z KPO możemy teraz tę branżę wesprzeć - powiedział wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Jacek Protas.

Od 50 do 540 tys. zł wsparcia dla firm

Zgodnie z przyjętymi zasadami program adresowany jest dla mikro i małych przedsiębiorstw. Mogą one liczyć na wsparcie w wysokości od 50 tys. do 540 tys. zł. Minimalny wkład własny to 10 proc., a czas trwania przedsięwzięcia - jeden rok.

W ramach KPO realizowane będzie wsparcie dla szeregu innych branż i przedsięwzięć. - W tej chwili jesteśmy na etapie rewizji tego programu, po to aby dostosować go do realiów, do tego, że przez 2,5 roku praktycznie ani jedno euro do Polski nie przywędrowało i w związki z tym mamy ogromne zapóźnienia - wyjaśnił wiceszef resortu.