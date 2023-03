"Pierwsze mieszkanie". Z flagowego programu rządu może skorzystać 200 tys. osób

Zobacz także: Wojna polityków na programy mieszkaniowe. Jak wpłynie to na ceny? Ekspert nie ma dobrych wieści

"Pierwsze mieszkanie". Oto, kto może skorzystać z programu

Rada Ministrów przyjęła 14 marca projekt programu "Pierwsze mieszkanie". Przewiduje on, że od 1 lipca 2023 r. program będzie przewidywać kredyt ze stałą stopą, do którego dopłaci państwo. Będzie także możliwość otwarcia konta mieszkaniowego z dopłatą. Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy w ciągu 10 lat ok. 16 mld zł.