Tak na rynek mieszkaniowy podziała rządowy program. Ekspert podsumował

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe . Bezpieczny kredyt ze stałą stopą oprocentowania na poziomie 2 proc. przez 10 lat – zapewnioną przez dopłaty państwa – ma pomóc osobom do 45. roku życia w zakupie pierwszego mieszkania. Według założeń rządu nowe rozwiązanie ma wejść w życie od 1 lipca.

Ekspert: druga połowa przyniesie ożywienie na rynku kredytów hipotecznych

Kierownik zespołu analiz nieruchomości w PKO BP w rozmowie z Polską Agencją Prasową zwraca uwagę, że pierwsza połowa roku upłynie wszystkim na wyczekiwaniu na program. To negatywnie wpłynie na rynek kredytowy. Kupujący pierwsze mieszkanie będą się wstrzymywać z decyzją z oczekiwaniem na wejście w życie programu "Bezpieczny kredyt 2 proc.".

Sytuacja zmieni się w drugiej połowie roku, kiedy przepisy wejdą w życie. Wtedy prawdopodobnie widoczne będzie niewielkie ożywienie sektora. W ocenie eksperta prawdziwe ożywienie przyniesie dopiero 2024 r. W jego ocenie, choć nie wszystkie kredyty, które będą kwalifikować się do programu, to pojawi się nowy popyt, bo część osób i tak wzięłaby kredyt, gdyby program nie obowiązywał.

"Bezpieczny kredyt 2 proc." nie wpłynie na ceny mieszkań?

Ekonomista zarazem przekonuje, że "Bezpieczny kredyt 2 proc." nie powinien wpłynąć na poziom cen nieruchomości dostępnych na rynku. – Jest to stymulacja popytu, ale niewielkiej skali. Inne czynniki są ważniejsze, przede wszystkim poziom stóp procentowych – stwierdza.

W jego ocenie w tym roku ceny nieruchomości będą raczej stabilne z możliwością korekty na mniejszych rynkach. W przypadku cen transakcyjnych z kolei widać większą skłonność do negocjacji. – Do oferty trafia coraz więcej mieszkań gotowych, niesprzedanych. Deweloperzy chętnie udzielają rabatów. Na rynku wtórnym negocjacje też są powszechniejsze – zauważa.

Wojciech Matysiak jednak nie wyklucza scenariusza, w którym ceny nieruchomości wzrosną w 2024 i 2025 r. Będzie to następstwo kumulacji trzech czynników: ograniczenia inwestycji przez deweloperów , spodziewanej obniżki stóp procentowych i większego popytu na mieszkania.

"Bezpieczny kredyt 2 proc.". Oto szczegóły programu

"Bezpieczny kredyt 2 proc." będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie miała i nie ma mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego). Jeżeli natomiast o kredyt będą ubiegać się małżeństwo lub rodzice co najmniej jednego wspólnego dziecka, to warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.