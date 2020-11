PIH razem ze związkowcami. Nie chce złagodzenia zakazu handlu

To odpowiedź wiceprezesa PIH na sygnały płynące z rządu. We wtorek wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział, że będzie rozmawiać z branżą o przyszłości zakazu handlu .

Wiceprezes PIH zwraca też uwagę, że trend w innych państwach jest inny. Np. Cechy zamykają sklepy w niedziele, a ma to właśnie związek z pandemią. Dlatego niedziele handlowe w Polsce nie tylko zachęcą obywateli do wychodzenia z domów, ale też umocnią dyskonty kosztem małych i średnich przedsiębiorców.

- Apelujemy do rządu o rozwagę w tej kwestii i utrzymanie regulacji w obecnym kształcie - podkreślił rozmówca PAP.

Ptaszyński nie zgadzał się z liberalizacją zakazu handlu już w połowie października, kiedy to rząd ogłosił powrót tzw. godzin dla seniorów. Wiceprezes PIH krytycznie również odnosił się do koncepcji, która w założeniu miała ułatwiać życie najstarszym .

To podobne stanowisko do tego, które prezentuje handlowa "Solidarność". - Nie ma żadnych: ani ekonomicznych, ani zdrowotnych powodów, by w czasie epidemii znieść zakaz handlu - tłumaczył w rozmowie z money.pl jej przewodniczący Alfred Bujara.