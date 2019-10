PiS chce ponownego przeliczenia głosów. Emilewicz: "Mamy konstytucyjne prawo zapytać"

– Pana pytanie wygląda tak, jakby nie rozumiał pan jak wygląda demokracja reprezentatywna – odpowiedziała minister na pytanie o potencjalne transfery senatorów pod skrzydła Zjednoczonej Prawicy. Jej zdaniem nie ma nic złego w tym, że jej koalicja rozmawia z politykami opozycji, niezadowolonymi z działań swoich partii. Podkreśliła, że od 1989 roku zdarzały się przejścia polityków do innych ugrupowań.

– Czy pan sugeruje w tej chwili, że mamy zamiar fałszować wybory? – tak zareagowała Emilewicz na pytanie Piaseckiego o to, kto będzie przeliczać ponownie głosy. Dziennikarz zasugerował, że komisarze wyborczy, którzy zabiorą się do powtórzonego liczenia, mogą być "politycznie zainteresowani wynikami wyborczymi". Polityk podkreśliła, że "to nie są ludzie z politycznego nadania", a ponowne przeliczanie będzie "transparentne".