PiS kusi rolników pieniędzmi. Lider Agrounii: "Pustosłowie i nowomowa"

– To jest pustosłowie i nowomowa. Rolnicy stawiają na konkret. Ciężko jest nam wierzyć w to, że PiS spełni jakiekolwiek obietnice. Od kilku lat rząd mówi o tym, że dopłaty mają być na poziomie średnich europejskich. Oni szli z takim postulatem do wyborów w 2015 roku i dwa lata temu. I co? Nic się nie zmieniło. Dlaczego mamy wierzyć, że zrobią to dziś, kiedy polską wieś nawiedza kryzys za kryzysem? – mówi money.pl Kołodziejczak.