PiS ma chrapkę na przejęcie wydawnictwa Polska Press? "Pewne zakulisowe rozmowy trwają"

Prawo i Sprawiedliwość szykuje się do przejścia do opozycji. Partia chciałaby zbudować silne media prawicowe. Fundamentem do tego celu ma być wydawnictwo Polska Press, należące do Orlenu. Koncern dementuje, by rozważał jego sprzedaż. Nieoficjalnie jednak słychać, że pewne rozmowy w tej sprawie się toczą.