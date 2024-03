PiS mówi Tuskowi "sprawdzam". Składa projekty ustaw ze "100 konkretów" KO

PiS składa swoje projekty ustaw

- Jest takie powiedzenie, że lenistwo to czas oczekiwania przed zmęczeniem się i sądzę, że to określenie pasuje do rządu Donalda Tuska. Za pierwszego Tuska mieliśmy haratanie w gałę, które zajmowało Donaldowi Tuskowi większość czasu. Teraz, jeszcze bardziej pasuje inne motto, z "Króla Lwa": hakuna matata, czyli jakoś to będzie, mamy czas, zobaczymy co się wydarzy - mówił.