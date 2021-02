PIT 2020 rozliczony w ciągu 48 godzin. Pierwsi Polacy już dostają zwrot podatku

48 godzin i załatwione. Wystarczyły dwa dni, by jeden z naszych czytelników dostał zwrot nadpłacanego podatku. W poniedziałek 15 lutego wysłał deklarację podatkową, w środę 17 lutego zobaczył na swoim koncie przelew. I był to transfer z lokalnego urzędu skarbowego. Kwota? 530 zł.

Dokumenty można wypełnić ręcznie i wysłać pocztą, można skorzystać z klasycznych internetowych formularzy (w ramach usługi e-Deklaracje) lub z w pełni wypełnionego przez urzędników dokumentu. I to właśnie ta trzecia opcja daje największe szanse na szybkie rozliczenie podatku. Zgodnie z przepisami urzędy skarbowe mają w tym wypadku do 45 dni od dnia przyjęcia dokumentów, by rozliczyć się z podatnikiem. W ciągu półtora miesiąca zwrot ewentualnego podatku powinien być już na koncie. W przypadku innych form rozliczania czas ten wydłuża się do 90 dni.