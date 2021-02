PIT 2020 już czeka na rozliczenie. Z jakich ulg podatkowych można skorzystać? Podpowiadamy

Rozliczenia gotowe, oczekiwanie na zwrot ewentualnej nadpłaty podatku czas start. Od 15 lutego Polacy mogą znów rozliczać się z fiskusem. Coroczny rytuał od kilku lat jest zdecydowanie prostszy. Większość wyliczeń i przygotowanie dokumentów biorą na siebie sami urzędnicy. I w tym roku w systemie e-Urząd Podatkowy znaleźć możemy gotowy e-PIT.

Czas na składanie rozliczeń podatkowych jest od 15 lutego do 30 kwietnia.

To właśnie wraz z końcem kwietnia urzędy skarbowe automatycznie zaakceptują przygotowane dla każdego Polaka zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-38 (dla osób zarabiających z umów o pracę, zlecenie, dzieło lub z przychodów kapitałowych). Na dobrą sprawę może się wydawać, że tematem nie trzeba się interesować, bo dokumenty większości Polaków będą zaakceptowane automatycznie z końcem terminu.

To jednak błąd. Wystarczy poświęcić trochę czasu, by znacznie zaoszczędzić. Dowodem mogą być najprostsze kalkulacje.

Rodzina z dwójką dzieci może otrzymać ponad 2 tys. zł ulg. Jeżeli wykonywali w ostatnim czasie remonty w domu - mogą liczyć na ulgę w wysokości nawet 106 tys. zł. W ostatnich dwóch latach podłączyli internet? To dodatkowe kilkaset złotych odliczenia.

Zasada w przypadku rozliczeń podatkowych jest prosta: im szybciej wysłane rozliczenie, tym szybciej otrzymany ewentualny zwrot nadpłaconego podatku.

Jeżeli z PIT wynika nadpłata podatku, każdy korzystający np. z usługi Twój e-PIT otrzyma zwrot w ciągu maksymalnie 45 dni. Jeżeli zdecyduje się na rozliczanie samodzielne (za pośrednictwem klasycznego formularza papierowego lub nieco bardziej nowoczesnych elektronicznych deklaracji) będzie czekał nieco dłużej - nawet do 90 dni. Ci, którzy nie zrobią nic (nie złożą dokumentów, nie zaakceptują e-rozliczenia), będą czekać do 31 lipca.

Pod względem szybkości rozliczenia usługa "Twój e-PIT" jest bezkonkurencyjna. Skorzystanie z usługi nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. Wystarczy komputer, dostęp do internetu i kilkanaście minut.

Nie jest to jednak obowiązek. Każdy decyduje sam, jak rozliczy się z urzędem skarbowym. Dla urzędników obowiązujące jest to zeznanie, które podatnik złoży samodzielnie.

Z jakich ulg można skorzystać?

Ulg i odliczeń podatkowych w sumie jest kilkanaście. Z większości można skorzystać właśnie przy okazji corocznego rozliczenia podatkowego. Oto przykładowa lista ulg, z których można korzystać w tym roku: Ulga na dzieci (ulga prorodzinna),

Ulga z tytułu przekazanych darowizn,

Ulga na internet,

Ulga na cele rehabilitacyjne,

Ulga termomodernizacyjna,

Ulga z tytułu wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),

Najpopularniejsza i najczęściej wykorzystywana jest ulga na dziecko, czyli ulga podatkowa dla każdego wychowującego pociechę poniżej 18. roku życia.

Mniejszy podatek mogą płacić rodzice, opiekunowie i rodzice zastępczy. Niektórzy muszą się jednak zmieścić w limitach zarobków. Wychowujący jedno dziecko nie mogą zarobić więcej niż 112 tys. zł (limit ten dotyka również małżeństwa). W przypadku rodzica samotnie wychowującego jedno dziecko jest to już 56 tys. zł. O limity nie muszą się martwić ci, którzy mają dwójkę i więcej dzieci.

Jaka jest wysokość ulgi na dziecko? Na pierwsze dziecko jest to 92,67 zł miesięcznie, co daje rocznie 1 112,04 zł.

Na drugie dziecko jest to również 92,67 zł miesięcznie, co daje rocznie 1 112,04 zł.

Na trzecie dziecko jest to już 166,67 zł miesięcznie, co daje rocznie 2 000,04 zł.

Na czwarte i każde kolejne dziecko jest to 225 zł miesięcznie, czyli rocznie 2 700 zł). Najłatwiej to pokazać na przykładzie. Rodzice trójki dzieci od zapłaconych podatków odliczą 1112 zł, kolejne 1112 zł oraz dodatkowe 2000 zł, co daje ponad 4 tys. zł. Warto jednak pamiętać, że osoby pozostające w związku małżeńskim dostają jedną ulgę na wszystkie dzieci.

Ulga na internet

I na tym ulgi wcale się nie kończą. Można też dostać częściowy zwrot również za wydatki na internet. Odliczyć można w tym wypadku nie więcej niż 760 zł w skali roku, a wydatki warto mieć udokumentowane. Faktury od dostawcy usługi wystarczą.

Co ważne, ulga przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach (o ile ktoś już z ulgi nie skorzystał kilka lat temu).

Ulga termomodernizacyjna

Jedną z nowszych ulg jest za to ulga termomodernizacyjna. Przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Każdemu? Nie, niestety nie. Ulgę można wykorzystać, jeżeli dokonało się termomodernizacji własnej nieruchomości.

Wymiana pieca węglowego na gazowy lub pompę ciepła? Zalicza się do termomodernizacji. Instalacja fotowoltaiczna? Zalicza się do termomodernizacji. Nawet wymiana okien na energooszczędne i gwarantujące mniejsze straty ciepła zalicza się do tej kategorii.

Czym jest termomodernizacja? To ulepszenie, którego efektem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną do domu - na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody.

Jest to również ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii w nieruchomości.

Może to być również każde działanie, po którym następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych.

W końcu jest to całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne. W tym wypadku należy pamiętać, że z ulgi termomodernizacyjnej nie można skorzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Kwota odliczenia wynosi maksymalnie 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych zmian termomodernizacyjnych. A warto dodać, że kwota odliczenia dotyczy każdego ze współwłaścicieli nieruchomości. Dla dwóch osób jest to już 106 tys. zł.

Ulga od darowizn

Z ulg korzystać mogą również osoby, które w ubiegłym roku podatkowym przekazały darowiznę. I tutaj możliwości jest sporo - od podatku odliczać można darowizny na działalność charytatywną, ale również darowizny związane z krwiodawstwem.

Za oddanie krwi jak i jej składników (np. osocza) przysługuje ta sama stawka rekompensaty. Wynosi dokładnie 130 zł za 1 litr. W przypadku osocza ozdrowieńców COVID-19 stawka wynosi już 200 zł. Odliczenie nie może przekroczyć 6 proc. ogólnego dochodu podatnika.

Co ciekawe, w 2021 roku - rozliczając PIT za 2020 rok - można odliczyć również ulgę na darowizny związane COVID-19. Do tej ulgi kwalifikują się osoby, które wpłaciły pieniądze na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą (czyli szpitali), ale również Agencji Rezerw Materiałowych, domów dla matek i kobiet w ciąży, noclegowni, zakładów opiekuńczych, ośrodków wsparcia lub rodzinnych domów pomocy.

W skrajnym wypadku można odliczyć nawet do 200 proc. darowizny (dla tych, którzy wspierali te miejsca do końca kwietnia 2020 roku). Późniejsze darowizny. Można odliczać już w mniejszym wymiarze. I tak darowizny przekazane w maju można odliczyć w wysokości do 150 proc. Darowizny przekazane od czerwca do września mogą być odliczone wyłącznie w takiej kwocie, w jakiej były wpłacone. Z kolei wsparcie wysłane od października do końca grudnia może być odliczone w podwójnym wymiarze - czyli znów w wysokości 200 proc.

Oczywiście darowizny muszą być udokumentowane. Najlepiej, gdyby były to dowody wpłaty na rachunek płatniczy lub oświadczenie obdarowanego.

Ulga dla oszczędzających na przyszłość

Na liście ulg do wykorzystania jest również odliczenie wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, czyli na IKZE.

Wpłaty, ale wyłącznie do kwoty 6272 zł można odliczyć od podstawy opodatkowania. To oznacza zwrot około 1 tys. zł zapłaconego podatku, o ile korzystamy z tej formy oszczędzania na przyszłość.

W przypadku tej ulgi warto zapamiętać na przyszłość, że roczna suma wpłat na IKZE nie może przekroczyć 1,2-krotnośc przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. W 2021 roku (będzie wykorzystywany w rozliczeniu w 2022 roku) limit wpłat wynosi 6 310,80 zł.

Ulga rehabilitacyjna

Jesteś osobą niepełnosprawną? Masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną? Nie zapomnij o dokładnym wypełnieniu rozliczenia. Powód jest prosty - poniesione przez ciebie wydatki na rehabilitację (albo wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych) uprawniają do ulgi podatkowej.

I tak odliczyć można np. adaptację i wyposażenie mieszkania dla potrzeb wynikających z danej niepełnosprawności, przystosowanie pojazdów, zakup indywidualnego sprzętu do rehabilitacji, płatne pobyty na turnusach rehabilitacyjnych, koszt opieki pielęgniarskiej, opłacenie tłumacza języka migowego, kolonie i obozy dla dzieci niepełnosprawnych lub przewóz na zabiegi lecznicze. To tak zwana lista wydatków nielimitowanych.

Są również limitowane, do których zaliczają się przewodnicy osób niewidomych, utrzymanie psa asystującego lub leki. W przypadku medykamentów odliczenie należy sobie wyliczyć samemu. To różnica pomiędzy poniesionymi kosztami a kwotą 100 zł. Jeżeli leki w ciągu miesiąca kosztowały 500 zł, to odliczenie będzie wynosić 400 zł.

Pewną formą ulgi podatkowej jest wspólne rozliczenie małżonków. Warto pamiętać, że w usłudze Twój e-PIT (w przypadku PIT-36 i PIT-37) jest możliwość rozliczenia się w sposób preferencyjny właśnie ze współmałżonkiem.

Warto pamiętać, że w automatycznie przygotowanym rozliczeniu jest uwzględniona wyłącznie ulga na dziecko. Kolejne trzeba dodać już samemu.

I dlatego, jeżeli ktoś chce skorzystać z innych ulg czy odliczeń - np. z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, przeciwdziałania COVID-19 czy kultu religijnego, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację lub użytkowania internetu, czy wpłat na IKZE oraz z odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych - uzupełnia te dane w udostępnionym zeznaniu podatkowym samodzielnie. Jest to możliwe już po zalogowaniu do usługi i sprawdzeniu dokumentów od urzędy skarbowego.

