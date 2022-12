PKB wyhamuje, czeka nas recesja. PIE pokazał prognozy

"Spodziewamy się, że PKB w 2023 r. wzrośnie o 1,2 proc., wyniki kwartalne będą jednak mocno zróżnicowane. Na początku roku czeka nas recesja – PKB zmaleje o 0,3 proc. Będzie to efekt redukcji zapasów przez firmy oraz słabych wyników eksporterów. Spowolnienie gospodarcze oznacza także słaby wzrost konsumpcji prywatnej", przekazał Polski Instytut Ekonomiczny.

Lepiej w 2024 roku

"W 2024 r. wyniki będą lepsze. Oczekujemy wzrostu o 3,1 proc. Wyniki będą napędzane przede wszystkim przez inwestycje – spodziewamy się wzrostu o 5,4 proc. Utrzymywanie się drogich surowców energetycznych i transformacja będą zachęcać przedsiębiorstwa do wzrostu nakładów. Ożywienie gospodarcze oznacza także polepszenie wyników w krajowej konsumpcji" - dodano.

"Wzrost cen surowców oraz niedobory towarów spowodują zastój w przetwórstwie przemysłowym oraz budownictwie. Spodziewamy się również osłabienia eksportu – to efekt załamania aktywności w strefie euro. Dlatego tempo wzrostu PKB w czwartym kwartale będzie zbliżone do 3 proc." - napisano.

Handel zagraniczny a PKB

Lekki wzrost bezrobocia

"Słaba aktywność doprowadzi do wstrzymania rekrutacji. Buforem, który chroni przed wzrostem bezrobocia, są niedobory pracowników. Ze względu na gorsze wyniki, przedsiębiorcy w pierwszej kolejności zdecydują się na wstrzymanie tworzenia nowych miejsc pracy, utrzymując dotychczasowy poziom zatrudnienia. W efekcie siła negocjacyjna pracowników osłabnie, co przełoży się na ich rzadszą rotację oraz wzrost płac" - dodano.

"Spodziewamy się powrotu do poziomu poniżej 5,5 proc. Równocześnie zarówno liczba bezrobotnych, jak i stopa bezrobocia, będą większe niż w 2022 r. Wysokie koszty energii elektrycznej prawdopodobnie ograniczą rozszerzanie aktywności przemysłowej w Europie , co wpłynie na perspektywy pojawiania się nowych miejsc pracy" - napisano w raporcie.

Presja płacowa

"Tempo wzrostu wynagrodzeń w 2023 r. nadal będzie dwucyfrowe – spodziewamy się wyników zbliżonych średnio do 10,8 proc. Po uwzględnieniu inflacji oznacza to, że realna siła nabywcza wynagrodzeń będzie maleć. Taki stan utrzyma się przez pierwsze trzy kwartały roku. Dopiero w ostatnim kwartale wynagrodzenia zaczną rosnąć w tempie podobnym do inflacji" - napisano.