PKP Intercity wprowadza pięć progów cenowych. Sprawdź jak kupić tańsze bilety

- Dzięki tej zmianie bilety na mniej popularne połączenia będą dłużej dostępne w promocyjnych cenach. Do tej pory, na mniej niż 7 dni do odjazdu pociągu, nie obowiązywały już progi promocyjne z oferty "Wcześniej". Obecnie to się zmienia. Jeśli w danym pociągu nadal będzie dużo wolnych miejsc, bilety promocyjne będą mogły być wciąż dostępne - tłumaczy Tomasz Gontarz, członek zarządu PKP Intercity.

PKP Intercity pokazuje badania

Polski przewoźnik wzoruje się na innych, ale też bazuje na własnych wynikach badań. Pokazują one, że blisko 60 proc. Polaków jest chętnych na spontaniczne wyjazdy, rezerwowane z co najwyżej kilkudniowym wyprzedzeniem. Ponad połowa (52 proc.) respondentów wybrałaby wyjazd pociągiem w mniej popularnym terminie, np. w środku tygodnia, jeśli cena biletu byłaby znacząco niższa. Jedynie co szósty badany nie uznaje niższych cen za wystarczającą zachętę do podróży.