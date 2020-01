Płaca minimalna 2020. Silna podwyżka sprzyja napływowi Ukraińców

To niekorzystna zmiana trendu z perspektywy choćby polskich pracodawców, którzy często narzekają na brak rąk do pracy. Szczególnie w przypadku prostszych i mniej opłacanych zajęć.

"Częściowo odpowiedzialne za to są efekty wysokiej bazy. W latach 2014-2015 liczba imigrantów z Ukrainy rosła w tempie kilkudziesięciu procent rocznie. Była to dynamika niemożliwa do utrzymania w długim okresie. Ponadto, w międzyczasie sytuacja gospodarcza Ukrainy wyraźnie się pojawiła" - wskazują ekonomiści.