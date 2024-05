Płaca minimalna. Tak wzrosną wynagrodzenia. Są dwa scenariusze

Wzrost pensji minimalnej

" Płaca minimalna w 2025 r. powinna wynieść co najmniej 4510,90 zł, zaś stawka godzinowa co najmniej 29,50 zł. Oznacza to wzrost miesięcznego minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2025 r. o 210,90 zł, tj. 5,6 proc" - wyliczył dla dziennika Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

To jest jednak jeden scenariusz. Z drugim możemy mieć do czynienia wówczas, gdy wysokość płacy minimalnej będzie stanowić mniej niż 50 proc. średniego wynagrodzenia za I kw. 2024 r. Według Łukasza Kozłowskiego wtedy pensja minimalna wyniesienie co najmniej 4617,80 zł, a stawka godzinowa 30,20 zł, co oznaczałoby wzrost o 8,2 proc.