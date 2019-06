Płaca minimalna w 2020 roku. Wiceminister tłumaczy, skąd rządowa propozycja

Wiceminister Szwed był w piątek gościem Radia Katowice. Jako ministerstwo zaproponowaliśmy 200 zł podwyżki, rząd przyjął taką propozycję i ta propozycja poszło do partnerów społecznych - mówił wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społeczenej.

- Przypomnę, od pierwszego stycznia byłoby to 2450 zł i stawka godzinowa, bo to też jest bardzo ważne, 16 zł za godzinę dla umów zleceń - wyjaśnił.

Stanisław Szwed przypomniał też, że pracodawcy proponowali, by podwyżka płacy minimalnej w przyszłym roku sięgnęła 6 proc. - byłby to najniższy dopuszczony w prawie wzrost. Z kolei związki zawodowe postulowały o podwyżkę na poziomie aż 12 proc. Rządowa propozycja to z zaś podwyżka o niecałe 9 procent.