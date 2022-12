Planujesz termomodernizację? Bez audytu z rządowego programu pieniędzy nie dostaniesz

Jak już pisaliśmy w money.pl, rząd zdecydował się na zmiany w programie "Czyste Powietrze". Dwie najważniejsze to: podwyższenie progów dochodowych, od których przyznawane są określone dotacje oraz podniesienie kwoty samego wsparcia finansowego. Jest ich jednak więcej.

Przypomnijmy: w ramach tego programu można wymienić przestarzały piec grzewczy, tzw. kopciuch. Ma to ograniczyć występujący w Polsce smog. Ale to nie wszystko, wsparcie można otrzymać też na termomodernizację domów jednorodzinnych.

Rządowy program podzielony jest na trzy części, a wysokość dotacji uzależniona jest od dochodu.

Po aktualnych zmianach próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji wyniesie 66 tys. zł.

Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 47 do 99 tys. zł.

Natomiast przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych. W tym przypadku wysokość maksymalnej dotacji wzrośnie z 79 do 135 tys. zł.

Najwyższe dofinansowanie będzie mógł otrzymać ten, kto przeprowadzi głęboką, kompleksową termomodernizację.

Kolejną ważną zmianą w programie jest ta, że od 3 stycznia 2023 r. wprowadzony zostanie do niego obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku.

Inna dotyczy ścieżki bankowej programu. Od stycznia 2023 r. kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku w banku.

Audyt energetyczny. Kto musi go mieć?

Audytu energetycznego nie musi mieć każdy, kto będzie ubiegał się o dotację. Musi go zdobyć natomiast ten, kto chce otrzymać dofinansowanie na wspomnianą kompleksową termomodernizację. Drugi warunek, jaki taka osoba musi spełnić, to wykonać wszystkie elementy wskazane w jednym z wariantów w tym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii wykorzystywanej do tego, by ogrzać budynek.

Szczegóły rządowego programu można znaleźć TUTAJ.

Ten, kto zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł dostać dofinansowanie najwyższe, jakie mu przysługuje.

Na sporządzenie audytu energetycznego budynku też można dostać dotację - do 1200 zł.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami ekonomicznymi i biznesowymi, skorzystaj z naszego Chatbota, klikając tutaj.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.